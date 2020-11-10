باريس سان جيرمان يوجه صدمة قوية لـ ريال مدريد وبرشلونة.. تفاصيل

وقال ليوناردو في تصريحات تليفزيونية عن سؤال بشأن التجديد لمبابي ونيمار: "نعم بدأنا المفاوضات، لكن علينا أن نتكيف مع الواقع الاقتصادي الحالي".

وأضاف: "نفكر في تمديد عقد كل من دي ماريا، ونيمار، ومبابي، وحتى بيرنات، ودراكسلر، لقد بدأنا المناقشات، وسنكثفها في الأسابيع المقبلة".

وأختتم : "الجميع حاليا يعاني من وضع اقتصادي صعب، وعلينا التكيف معه، بالاتفاق مع اللاعبين".

الجدير بالذكر، أن تعاقد نيمار، وكيليان مبابي مع سان جيرمان، ينتهي في يونيو من عام 2022.