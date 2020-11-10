باريس سان جيرمان يوجه صدمة قوية لـ ريال مدريد وبرشلونة.. تفاصيل

وقال ليوناردو في تصريحات تليفزيونية عن سؤال بشأن التجديد لمبابي ونيمار: "نعم بدأنا المفاوضات، لكن علينا أن نتكيف مع الواقع الاقتصادي الحالي".
وأضاف: "نفكر في تمديد عقد كل من دي ماريا، ونيمار، ومبابي، وحتى بيرنات، ودراكسلر، لقد بدأنا المناقشات، وسنكثفها في الأسابيع المقبلة".
وأختتم : "الجميع حاليا يعاني من وضع اقتصادي صعب، وعلينا التكيف معه، بالاتفاق مع اللاعبين".
الجدير بالذكر، أن تعاقد نيمار، وكيليان مبابي مع سان جيرمان، ينتهي في يونيو من عام 2022.
وارتبط نيمار بالانتقال إلى برشلونة خلال آخر عامين، بينما يحلم الشاب الفرنسي كيليان مبابي في اللعب لصفوف ريال مدريد مستقبلًا.
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