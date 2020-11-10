أزمة كبرى داخل غرفة ملابس ريال مدريد بسبب بنزيما

أثار كريم الجزيري، وكيل أعمال كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، أزمة كبرى داخل غرفة خلع ملابس النادي الملكي عقب خسارة الفريق من فالنسيا بالدوري الإسباني.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية يوم الأحد الماضي، أمام فالنسيا بنتيجة (4-1)، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الميستايا، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكتب الجزيري عبر صفحته الشخصية على تويتر: " منذ مباراة مانشستر سيتي وفاران ظل لنفسه"، في إشارة لاستمرار أخطاء المدافع الفرنسي.

وكشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن كلمات الجزيري سببت أزمة كبرى داخل غرفة ملابس ريال مدريد، مشيرة إلى أن بنزيما لابد له من احتواء المشكلة.

وكان المدافع الفرنسي رافائيل فاران تعرض للكثير من الانتقادات مؤخرًا، بسبب تراجع مستواه، بالإضافة إلى إحراز هدف في مرماه ضد فالنسيا بالدوري الإسباني.