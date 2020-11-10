محاضرة فنية من موسيماني لـ لاعبي الأهلي استعدادا لنهائي دوري الأبطال

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي محاضرة فنية للاعبين أثناء مران الفريق الجماعي اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين وتحديد المهام الفنية والتكتيكية لكل منهم بعد انتهاء فقرة الأحمال لبدنية.

وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية التي تضمنت الجري حول الملعب في بداية المران الذي أقيم عصر اليوم.

ويستعد الأهلي خلال الفترة الحالية للمرحلة المقبلة التي تشهد مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها ٢٧ من الشهر الجاري.