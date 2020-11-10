محمد صلاح يقترب من تخطي رقمي رونالدو وهازارد بالدوري الإنجليزي

اقترب الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي من تخطي رقمي كريسيانو رونالدو وإيدين هازارد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت صحيفت ذا تايمز الإنجليزية أن محمد صلاح على بعد هدفين فقط من تخطي أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفترة التي لعب بها في البريميرليج ( 2003-2009) حيث سجل 84 هدفًا في 196 مباراة شارك خلالهم .

وعلى بعد 3 أهداف فقط من تخطي عدد ما سجله جناح تشيلسي السابق في الدوري الإنجليزي، إيدين هازارد، حيث وقف عدد أهداف البلجيكي عند الرقم 85 في 245 مباراة قبل الانتقال في صيف العام الماضي إلى ريال مدريد.

ونجح محمد صلاح في الوصول إلى هدفه رقم 83 في 129 مباراة في المسابقة المحلية بعد تسجيله في شباك مانشستر سيتي يوم، الأحد الماضي، من ضمنهم هدفين مع تشيلسي في 13 مباراة.