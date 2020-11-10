محمود تريزيجيه يهنئ أحمد فتحي بعيد ميلاده

هنأ محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، صديقه الجوكر أحمد فتحي، لاعب فريق بيراميدز بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر محمود تريزيجيه، صورة بصحبة أحمد فتحي، عبر حسابه على إنستجرام، معلقًا "كل سنة وانت طيب يا ابو ملك".

ويحتفل اليوم، الثلاثاء، أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر، والوافد الجديد لصفوف بيراميدز بعيد ميلاده الـ36، فهو من مواليد فى مدينة بنها فى العاشر من نوفمبر عام 1984، ويتزامن عيد ميلاد الجوكر هذا العام مع رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية تعاقده وانتقاله لصفوف بيراميدز فى رحلة جديدة مع الساحرة المستديرة.

الجوكر كما تلقبه الجماهير، بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقية كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يخرج للاحتراف فى شيفيلد يونايتد الإنجليزى، ثم يعود لمصر من خلال الأهلى موسم 2007 - 2008، ليبدأ مشواره بالقميص الأحمر.