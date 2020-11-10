أحمد فتحي ينتظم في تدريبات بيراميدز للمرة الأولى غدا

ينتظم أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري في تدريبات فريقه الجديد لأول مرة غدا الأربعاء.

وكان بيراميدز أعلن ضم أحمد فتحي بشكل رسمي أمس الاثنين في مؤتمر صحفي بحضور اللاعب والمدير التنفيذي للنادي ممدوح عيد.



وقال أحمد فتحي إنه كان مقررًا الانتظام في التدريبات اليوم الثلاثاء ولكن تم تأجيل الأمر للغد.



ونجح بيراميدز في ضم أحمد فتحي في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي المصري.



واستبعد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري أحمد فتحي من قائمة منتخب الفراعنة التي ستواجه توجو في التصفيات القارية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.