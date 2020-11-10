نيدفيد يبدأ الجري حول الملعب بالأهلي

بدأ كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلي في ملعب التتش من خلال الجري الخفيف حول الملعب.
ويخضع نيدفيد لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد خضوعه لجراحة في الركبة، بهدف تجهيزه للعودة من جديد والمشاركة في المران الجماعي للفريق.
وأدى نيدفيد جلسة في «الجيم»، ثم قام بالجري حول الملعب، في خطوة جديدة ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي، الذي يقوم بتنفيذه.
وحرص الجهاز الطبي بالنادي على الحديث مع اللاعب للاطمئنان على حالته، التي تحسنت بشكل كبير في المرحلة الأخيرة.
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