قائمة المرشحين لانتخابات رئاسة الكاف تتزايد.. هل تتم الإطاحة بـ أحمد أحمد من عرشه؟

بدأ سباق الترشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والتي ستجرى انتخاباتها في الثاني عشر من شهر مارس المقبل، وظهر في الصورة عدد من المرشحين الطامحين في كرسي رئاسة الكاف.

وضمت قائمة المرشحين حتى الآن رئيس الاتحاد الحالي وهو الملجاشي أحمد أحمد، الذي قرر الترشح بالفعل لولاية ثانية، لكنه سيواجه منافسة شرسة مع ترشح 3 مرشحين تبدو حظوظهم قوية لخلافته على مقعد الرئيس.

الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، والموريتاني أحمد ولد يحيى، والإيفواري جاك أنوما، هم من قرروا حتى الآن الترشح على مقعد رئيس الكاف لمنافسة أحمد أحمد، في انتظار ترشح أشخاص أخرين، قد يكون أبرزهم المصري هاني أبوريدة.

وفي هذا التقرير نستعرض سير المرشحين حتى الآن على مقعد رئيس الكاف:

أحمد أحمد

يبلغ من العمر 61 عامًا، ولد في مدغشقر وهو رئيس الكاف الحالي منذ أن فاز بالانتخابات التي أجريت عام 2017 على حساب الكاميروني عيسى حياتو.

أحمد أحمد كان قد تولى من قبل منصب رئيس الاتحاد الملجاشي لكرة القدم، كما تولى منصب وزير الرياضة في بلاده مدغشقر أيضًا.

وجهت العديد من الانتقادات له أثناء توليه رئاسة الكاف وأيضًا واجه العديد من تهم الفساد، ولكنه يظل المرشح الأول للفوز بالانتخابات المقبلة.

باتريس موتسيبي

يبلغ من العمر 58 عامًا، ولد في جنوب أفريقيا، وهو رئيس نادي ماميلودي صن داونز وأحد أغنى رجال الأعمال هناك وفي القارة الأفريقية بشكل عام.

متزوج من إحدى شقيقات رئيس جنوب إفريقيا، ويعد أحد أقطاب صناعة التعدين هناك وتقدر ثروته بـ 2.1 مليار دولار أمريكي، واستحوذ على نادي صن داونز منذ عام 2003.

نال دعم رئيس جنوب أفريقيا والاتحاد الجنوب إفريقي للعبة للترشح على مقعد رئاسة الكاف.

أحمد ولد يحيى

يبلغ من العمر 44 عامًا، ولد في موريتانيا، وهو رئيس اتحاد اللعبة هناك منذ عام 2011.

ولد يحيى أسس نادي نوذايبو الموريتاني عام 1999 وكان يبلغ من العمر 23 عامًا فقط، وظل رئيسًا له حتى انتخابه رئيسًا للاتحاد الموريتاني عام 2011.

يُقال بأنه يحظى بدعم وتأييد السويسري جياني إنفانتينو للفوز بمقعد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

جاك أنوما

يبلغ من العمر 68 عامًا، ولد في ساحل العاج وهو رئيس اتحاد اللعبة الشرفي في بلاده بعدما ترأسه بين عامي 2002، 2011.

هو أول من ترشح لرئاسة الكاف، وكان يعرف بمعارضته الشديدة لعيسى حياتو رئيس الاتحاد السابق، حتى أنه حاول الترشح ضده على مقعد الرئيس لكن بسبب قوانين الاتحاد لم يدخل سباق الانتخابات.