نجح الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي في تسجيل هدفًا جديدًا لرصيد أهدافه أمام مانشستر سيتي ، في المباراة التي جمعت بين الفريقيين أول أمس في إطار الجولة الثامنة ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وانتهت المباراة بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي ينتيجة 1-1 على ملعب الإتحاد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من خلال السطور التالية:.

- محمد صلاح، ليفربول، 8 أهداف. - سون هيونج مين، توتنهام، 8 أهداف. - كالفيرت لوين، إيفرتون، 8 أهداف. - جيمي فاردي، ليستر سيتي، 8 أهداف. - هاري كين، توتنهام، 7 أهداف. - باتريك بامفورد، ليدز، 7 أهداف. - أولي واتكينز، أستون فيلا، 6 أهداف. - كالوم ويلسون، نيوكاسل، 6 أهداف. - برونو فيرنانديز، مانشستر يونايتد، 5 أهداف. - داني إنجز، ساوثهامبتون، 5 أهداف. - ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 5 أهداف. - جاك جريليش، أستون فيلا، 4 أهداف. - ساديو ماني، ليفربول، 4 أهداف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد صلاح في الصدارة .. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.