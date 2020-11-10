الأهلي يهزم سبورتنج بدوري شباب كرة اليد .. صور

فاز فريق شباب كرة اليد مواليد 2000 بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني صابر حسين، على نظيره سبورتنج السكندري، بنتيجة 32 - 25، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية من الدوري.

أقيم اللقاء مساء اليوم الثلاثاء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.

ومن المقرر، أن يلتقي "المارد الأحمر" في الجولة المقبلة مع نظيره المعادي، فيما يلعب سبورتنج مع جاره الأولمبي.