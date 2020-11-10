شوقي غريب: مواجهتا كوريا والبرازيل دافع قوي لدينا.. اختيار القوام الأساسي صعب

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، إن مواجهة كل من منتخبي كوريا الجنوبية والبرازيل دافع قوي للفريق، مشيرًا إلى أن اختيار الهيكل النهائي للمنتخب الأولمبي أمر صعب.

وأضاف شوقي غريب في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت": "مواجهة كوريا والبرازيل دافع قوي لنا، بعد أن ضاع منا عام بسبب فيروس كورونا، ولم يكن هناك أي إعداد، واستمرار بطولة الدوري أعطى لنا انطباع جيد لبعض اللاعبين".

وأضاف: "أصبح لدينا بعض الشيء جاهزية للعب بعض المباريات، ومواجهة البرازيل وكوريا بطل آسيا في مصر أمر جيد، وهناك 33 لاعب بين المنتخبين متواجدين في الدوريات الأوروبية".

وتابع المدير الفني للمنتخب الأولمبي: "لدينا لاعبين لم تشارك وبرز عدد من العناصر الجديدة وانضموا للمنتخب الأولمبي".

واختتم شوقي غريب تصريحاته: "أتمنى عندما نصل إلى مباريات أولمبياد طوكيو أن نكون استقررنا على الهيكل الأساسي للفريق، سنضم 3 لاعبين من المنتخب الأول فبالتالي سيكون علينا اختيار 15 لاعب من أصل قائمة تضم 40 لاعب من المنتخب الأولمبي، وهو أمر صعب للغاية".

جدير بالذكر أن المنتخب الأولمبي يواجه كوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر الجارى باستاد السلام بينما يواجه البرازيل يوم 17 نوفمبر على استاد القاهرة.