تفاصيل زيارة محمد مصيلحى وإسماعيل أحمد لكلية الطب جامعة الإسكندرية

في إطار حرصه على المشاركة المُجتمعية ، لبى محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري بصحبة إسماعيل أحمد نجم لاعب الفريق الأول لكرة السلة دعوة من الأستاذ الدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية بحضور لفيق من أساتذة الجامعة ورؤساء الأقسام المختلفة لزيارة قسم العناية المركزة لجراحة المخ و الأعصاب للأطفال ، و كذلك قسم جراحة المخ و الأعصاب و وحدة جراحات العمود الفقري

ويحرص محمد مصيلحى على تلبية جميع الدعوات الخاصة بالمشاركة المجتمعية داخل محافظة الإسكندرية وخارجها .

وأشاد محمد مصيلحي بالمستوى الرائع لهذه الوحدات والأقسام ومستوى الرعاية الصحية الذى يُقدم من خلال كلية الطب جامعة الإسكندرية.

وقدم محمد مصيلحى وإسماعيل أحمد درع النادى للأستاذ الدكتور وائل نبيل عميد الكلية تقديرًا للمجهود والعمل الرائع التي تقوم به كلية طب الإسكندرية العريقة.