تفاصيل زيارة محمد مصيلحى وإسماعيل أحمد لكلية الطب جامعة الإسكندرية

ويحرص محمد مصيلحى على تلبية جميع الدعوات الخاصة بالمشاركة المجتمعية داخل محافظة الإسكندرية وخارجها .
وأشاد محمد مصيلحي بالمستوى الرائع لهذه الوحدات والأقسام ومستوى الرعاية الصحية الذى يُقدم من خلال كلية الطب جامعة الإسكندرية.
وقدم محمد مصيلحى وإسماعيل أحمد درع النادى للأستاذ الدكتور وائل نبيل عميد الكلية تقديرًا للمجهود والعمل الرائع التي تقوم به كلية طب الإسكندرية العريقة.
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