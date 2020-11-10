أسوان يضم لاعب المقاولون العرب لمدة موسمين

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي برئاسة اللواء أحمد سليمان، رئيس النادي، في إتمام التعاقد مع اللاعب محمد إبراهيم الشهير "بسوسته"، لاعب الوسط المدافع لنادى المقاولون العرب، فى صفقة انتقال حر لموسمين، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بالدورى الممتاز.
وحضر "سوسته" لتوقيع عقود انضمامه لصفوف نادي أسوان لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بحضور سامى الشيشينى، المدير الفنى للفريق، وأمير عبدالعزيز، المدرب العام للفريق.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، وجه الشكر للمدير الفنى السابق كابتن أحمد كشرى، وقرر اختيار الكابتن سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد 2021-2020.
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