قرارات جديدة من الكاف بخصوص بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.. تفاصيل

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تنفيذ توصيات لجنة الأندية التي تخدم مصلحة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية في النسخة الجديدة في ظل الظروف الراهنة تحت وطأة فيروس كورونا المستجد.

وأبرز القرارات التي استقر عليها الكاف هي زيادة عدد اللاعبين في قوائم الأندية للموسم الجديد لـ 40 لاعبا بدلا من 30 لاعبا بسبب تداخل مواعيد انطلاق البطولات مع فترات القيد التي تمر بمرحلة عدم استقرار في كل اتحاد محلي بسبب ظروف إنهاء المسابقات بشكل طارئ في الموسم المنصرم.

كما قرر الكاف مد فترة القيد للأندية المعفية من الدور التمهيدي ليوم 30 نوفمبر المقبل خاصة بعد تأجيل نهائي دوري ابطال افريقيا ليوم 27 نوفمبر.

وأغلق الكاف الباب أمام تأجيل أي مباراة في البطولات الموسم المقبل ما دام الفريق يتوفر به 11 لاعبا و4 بدلاء جاهزين للعب والفريق الذي يتخلف عن السفر يعتبر مهزوما بنتيجة 2-0، وهي الشروط التي طبقها أيضًا على التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المُقبلة.