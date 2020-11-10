أسوان يعلن عن اتفاقية مشتركة مع نادي إنبي

أعلن مجدى سبالك نائب رئيس مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي عن التوصل لاتفاقية مشتركة مع نادي إنبي لتبادل اللاعبيين لتدعيم صفوف الفريقين بالموسم الجديد بالدورى الممتاز .

وأكد مجدى سبالك، أن الاتفاقية تضمنت موافقة مسئولي نادي أسوان على بيع ثلاثة من لاعبي الفريق الأسوانى إلي فريق إنبي مقابل مبلغ مالي وهم : -إبراهيم القاضي -إبراهيم جلال -محمود نعيم وتضمنت أيضا موافقة نادي إنبي علي إعارة أربعة لاعبيين لأسوان .

وضم محمد رجب قلب دفاع إنبي لمواليد 99 ، وضم أحمد خالد لاعب وسط مهاجم للفريق البترولي ، وضم خالد بسيونى لاعب وسط مدافع لمواليد 99 ، وضم عمرو ناصر مهاجم 99 ،علي سبيل الإعارة .

وكان قد أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان عن تشكيل الجهاز الفنى والإدارى والطبى للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2021-2020.

وجاء تشكيل الجهاز كالآتى: المشرف العام على الكرة: مصطفى أمين، عضو مجلس الإدارة المدير الفنى: كابتن/ سامى الشيشينى مدرب عام: كابتن/ أمير عبد العزيز مدرب: كابتن / أحمد مصطفى بيبو مدرب: كابتن / أحمد سيد مارادونا مدرب حراس المرمى: كابتن / أحمد كمال مخطط أحمال: كابتن / سامح إسماعيل رئيس الجهاز الطبى: دكتور / محمد عبد الغفار أخصائى تأهيل: كابتن / وليد عبد الغفار مدلك: كابتن / محمد عبد الموجود مدلك: كابتن / محمد رجب مدير إدارى: كابتن / مصطفى الشرقاوى إدارى: كابتن/ محمود سمكة إدارى: كابتن/ فاروق زياد .

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان وجه الشكر للمدير الفنى السابق كابتن أحمد كشرى، وقرر اختيار الكابتن سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد 2021-2020.