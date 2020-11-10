رقم رائع لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي قبل التوقف الدولي

محمد صلاح بجانب تصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور 8 جولات من عمر المسابقة، فهو أيضًا حقق رقمًا رائعًا خاص بصناعة الفرص في البريميرليج هذا الموسم.
ونشر موقع "Who Scored" المتخصص في إحصائيات كرة القدم، قائمة بأكثر اللاعبين صناعة للفرص في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
وتصدر محمد صلاح القائمة، بعد صناعته 21 فرصة للتسجيل لزملائه، بعد مرور 8 جولات من عمر المسابقة، متفوقًا على البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وبرونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، اللذين خلقا 20 فرصة لزملائهما.
وأتى جاك جيراليش لاعب أستون فيلا في المركز الثالث بـ 19 فرصة للتسجيل، يليه كل من سون هيونج مين وهاري كين لاعبي توتنهام، وجاك هاريسون لاعب ليدز يونايتد بـ 18 فرصة للتسجيل.
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