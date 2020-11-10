سحب قرعة دوري القسم الثاني للمجموعات الثلاثة غدا

يسحب الاتحاد المصري لكرة القدم، غدا الأربعاء، قرعة أندية القسم الثاني بمجموعاته الثلاث، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الاتحاد بالجزيرة.

ويقوم الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد، بشرح تفصيلي لنظام المسابقة، و مسابقة القسم الثالث، بالاضافة لتقييم شامل للموسم الماضي.

وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم في الثانية والنصف ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا حضره الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعمرو الجنايني رئيس الاتحاد ورئيسي بعثتي كوريا الجنوبية والبرازيل لتقديم الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية التي تنظمها مصر بمشاركة المنتخب الوطني الأوليمبي في الفترة مابين 12 حتى 17 نوفمبر الحالي في إطار الاستعداد للمشاركة في دورة طوكيو الأولمبية .

وشهد الموسم الماضى من دورى الدرجة الثانية تأهل فريق سيراميكا كليوباترا عن مجموعة القاهرة والبنك الأهلى عن مجموعة الصعيد وغزل المحلة عن مجموعة بحرى