الاتحاد الدولي للتنس يبرز فوز ميار شريف ببطولة تشارلستون للتنس

حققت ميار شريف، إنجازا هائلا للتنس المصري، بعد أن أصبحت أول لاعبة تفوز ببطولة تشارلستون للتنس الدولية بجائزة تقدر بـ 100 ألف دولار.

وحققت ميار شريف، بطولة تشارلستون للتنس بعد فوزها على البولندية البولندية كاترزينا كاوا، بنتيجة مجموعتين للا شيء 6 - 2، 6 - 3 لتفوز بأحد الألقاب المرموقة.

وأبرز الاتحاد الدولي للتنس، فوز ميار بالبطولة، واصفًا إياها بأنها تفتح لمصر أبوابا جديدة في عالم التنس بعد فوزها ببطولة تشارلستون الدولية متفوقة على لاعبات يسبقنها في التصنيف العالمي مثل ميساكي دوي المصنفة 81 والتي تغلبت ميار عليها في مباراة نصف النهائي.

وفي تصريحات لـ ميار شريف، لموقع الاتحاد الدولي للتنس، قالت "هذا يعني الكثير بالنسبة لي لأنني كنت أعمل بجد وكنت أنتظر فرصتي للتألق".

وتابعت ميار شريف "هذا الأسبوع كان صعبا على المستوى البدني لقد كان هناك ضغط كل يوم ولكنني سعيدة بما حققته".

وأضافت ميار شريف "لقد عملت بجد ، كنت أستيقظ كل يوم متعبة جدا، ولكنني اجتهدت في العمل وكانت تجربتي رائعة".

وتعد ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تبلغ الدور الرئيسي في إحدى البطولات الجراند سلام الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسي ببطولة رولان جاروس في أكتوبر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية حيث ستلعب في أولمبياد طوكيو عام 2021.