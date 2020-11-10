أحمد عيد يحيي ذكرى رحيل علاء علي.. شاهد

حرص أحمد عيد عبدالملك لاعب منتخب مصر السابق على إحياء ذكرى رحيل صديقه علاء علي لاعب الزمالك السابق، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر أحمد عيد عبد الملك صورة له بصحبة اللاعب الراحل، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.
وتوفى علاء على، لاعب الزمالك السابق، يوم 11-11-2019، بعد صراع مع المرض استمر لمدة عام تقريبا، غاب على إثرها عن الملاعب.
علاء بدأ مسيرته الكروية فى ناشئى نادى الزمالك ولعب ضمن صفوفه منذ عام 2007 وحتى 2012، ثم انتقل إلى نادى الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، وانضم لتليفونات بنى سويف، ولعب بقميص نادى سموحة موسمين 2014 و2015.
وفى 2016 انضم علاء على لنادى طلائع الجيش، ووادى دجلة فى موسم 2017 ثم النادى المصرى فى الموسم قبل الماضى، وكانت آخر محطاته الكروية فى نادى بتروجت.
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