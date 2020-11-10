الاتحاد السكندري يمدد عقد كريم يحيى لمدة موسم إضافي

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى تمديد تعاقد كريم يحيى لاعب الفريق المنضم حديثًا لصفوف الفريق من النادى الأهلى، وإضافة موسم آخر للتعاقد الذى تم الإعلان عنه لمدة عامين ليصبح تعاقد اللاعب مع النادى لمدة ثلاثة مواسم. جاء ذلك عقب تمسك إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري بإمكانيات اللاعب ونظرا لصغر سنه.

ووقع كريم يحيي على عقود الانتقال النهائى لنادي الاتحاد السكندري، وذلك بعد إنهاء جميع المفاوضات مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و أمير توفيق و لجنة التخطيط بالنادي الأهلي وبمشاركة الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة الذي تفاوض مع اللاعب ، و أتم الإجراءات إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين.

ويُعد اللاعب أحد الصاعدين المميزين و يُجيد اللعب بمركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع و كان مُعارًا الموسم الماضى لنادى سموحة و قدم أداء متميز جعله محل أهتمام العديد من الأندية المصرية لموهبته و صغر سنة لأنه مواليد 1998

وأشاد التؤام" حسام وإبراهيم حسن"، بإمكانات و قدرات اللاعب البدنية و الفنية ليتم أتمام التعاقد.