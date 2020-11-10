الاتحاد السكندري يمدد عقد كريم يحيى لمدة موسم إضافي

جاء ذلك عقب تمسك إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري بإمكانيات اللاعب ونظرا لصغر سنه.
ويُعد اللاعب أحد الصاعدين المميزين و يُجيد اللعب بمركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع و كان مُعارًا الموسم الماضى لنادى سموحة و قدم أداء متميز جعله محل أهتمام العديد من الأندية المصرية لموهبته و صغر سنة لأنه مواليد 1998
وأشاد التؤام" حسام وإبراهيم حسن"، بإمكانات و قدرات اللاعب البدنية و الفنية ليتم أتمام التعاقد.
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