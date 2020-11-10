وزير الشباب والرياضة يكشف حقيقة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة حقيقة تعيين لجنة مؤقتة لتتولى إدارة نادي الزمالك، خلال الفترة القادمة بدلا من المجلس الحالي برئاسة مرتضى منصور.

وقال صبحي في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن الدورة الودية الأولمبية ، كل ما يتردد مجرد اجتهادات والوزارة ليست مسئولة عن أي حديث غير رسمي ، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل لصالح جميع المؤسسات الرياضية والأندية ، وأي خطوة أو قرار سيتخذ طبقا للوائح والقوانين.

وتابع وزير الرياضة، بالطبع ستكون هناك قرارات بشأن نادي الزمالك، ولكن سيتم اتخذها واعلانها في الوقت المناسب، كما أن اللجان التفتيشية مازالت تمارس مهامها لحسم العديد من الملفات.

يذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية، قررت عزل مرتضى منصور، من رئاسة الزمالك، ومنعه من ممارسة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات مقبلة؛ بسبب الشكاوى المقدمة من العديد من الجهات، وعلى رأسها الأهلى، واتحاد الكرة، وممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، وهانى العتال، ولجنة الحكام.