شاهد.. صالح جمعة مع وليد سليمان وكهربا وأحمد فتحي

نشر صالح جمعة لاعب النادي الأهلي صورة جديدة عبر خاصية "استوري" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهر صالح جمعة في الصورة بصحبة أحمد فتحي لاعب بيراميدز، ووليد سليمان، والمحامي أشرف عبد العزيز، ومحمود كهربا،و نالت إعجاب متابعيه.

ويواجه النادى الأهلي غريمه التقليدى نادى الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة فى إطار المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا بعدما تغلب الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيمى باتشيكو على نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وتأهل إلى المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفارس الأبيض غريمه التقليدي النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني فى نهائى دورى الأبطال الإفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري بعدما تخطى المارد الأحمر نظيره الوداد المغربي ذهابا وإيابا بمجموع لقاءى الذهاب والعودة 5-1.