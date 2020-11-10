خلال ساعات قليلة.. سموحة يقترب من الحصول على خدمات لاعب الأهلي

برئاسة المهندس محمد فرج عامر في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم من خلال بعض الصفقات التي حدثت خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .



واقترب أحمد ياسر ريان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الإنضمام لصفوف نادي سموحة على سبيل الإعارة لتعويض رحيل الثنائي " ناصر ماهر وصلاح محسن"، عقب تواصل الإتفاق بشكل نهائي مع مسئولي القلعة الحمراء . ويرغب أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة في تدعيم صفوف الفريق من أجل المنافسة على كافة البطولات وإسعاد جماهير الموج الأزرق . وتأثر نادي سموحة برحيل ثنائي النادي الأهلي " ناصر ماهر وصلاح محسن"، عقب إنتهاء إعاراتهم داخل الفريق . وتعاقد نادي سموحة مع عدد من اللاعبين المميزين، مثل رفيق كابو وعبد الكبير الوادي من وادي دجلة، بالإضافة إلى أطهر الطاهر ومحمود البدري

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