مدرب منتخب مصر السابق: الشناوي الأنسب في مباراتي توجو.. وانضمام رمضان صبحي مفاجأة كبيرة

أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس منتخب مصر السابق، أن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، الأنسب لحماية عرين الفراعنة أمام توجو، مشيرًا إلى أن انضمام رمضان صبحي إلى المنتخب الوطني يعد مفاجأة كبيرة.

وقال زكي عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية على شاشة "أون تايم سبورت"، "اختيارات حسام البدري لحراس مرمى المنتخب منطقية رغم أنني كنت أفضل استبدال محمد بسام بحارس صغير السن ليحصل على الخبرات". وأضاف "الأنسب لحراسة عرين المنتخب في مباراتي توجو هو محمد الشناوي، بالتأكيد هناك قلق من المواجهة لأن المنتخب لم يخُض مباريات ودية، وهو أمر طبيعي، وأتمنى التوفيق لهم جميعا". وتابع "كل الحراس متشابهون في مصر، ولم يلفت نظري أحد يمكنني أن أقول بأنه يمكن الاعتماد عليه، لكن أجهز ثنائي هما محمد الشناوي ومحمد أبو جبل، لكن لم أرَ حارسا واعدا آخر حتى الآن". واختتم "ليس منطقيا ضم رمضان صبحي للمنتخب في هذا التوقيت بعد غياب 8 أشهر، إضافةً إلى الضغوط النفسية التي يتعرض لها، خاصة وأننا سنخوض مواجهة مهمة ولابد من الفوز، الدفع به فيه مخاطرة كبيرة وانضمامه كان مفاجأة كبيرة".

يذكر أن منتخب مصر يستعد بقيادة حسام البدري لملاقاة منتخب توجو يومي 14، 17 من الشهر الجاري، في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

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