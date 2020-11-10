النصر يفوز على الحرس بثلاثية وديا

فاز فريق النصر بقيادة سيد عيد، على حرس الحدود بثلاثية دون مقابل في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب النصر بمصر الجديدة ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات دوري القسم الثاني الموسم المقبل 2020 /2021.

وقدم النص مباراة قوية واطمأن سيد عيد، على مستوى جميع اللاعبين وأحرز ثلاثية النصر فالكاو وباتريك وأحمد مجدي كهربا.

ومن المقرر أن يخوض النصر مباراة ودية يوم الخميس أمام المصرية للاتصالات يوم الخميس وإنبي يوم الأحد والثلاثاء مع دكرنس والأربعاء مع فاركو.