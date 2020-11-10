بسبب إضاعته الفرص.. الاتفاق السعودي يعد برنامجا خاصا لـ أزارو لاستعادة حاسة التهديف

وكان وليد أزارو قد انتقل لصفوف الاتفاق السعودي، قادمًا من النادي الأهلي، مقابل مليون و100 ألف دولار.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن نادي الاتفاق سيعد برنامجًا إعداديًا خاصًا لـ وليد أزارو من أجل استعادة حساسية التهديف
وفشل أزارو في تسجيل أي هدف مع الاتفاق السعودي حتى الآن، وأضاع العديد من الفرص، ما أثار غضب البعض من مشجعي فريقه.
وتسبب أزارو في احتساب ركلتي جزاء لفريقه فقط في مباراته الأولى مع الاتفاق أمام اتحاد جدة في الدوري السعودي.
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