طارق العشري مديرا فنيا لـ طلائع الجيش خلفا لـ عبد الحميد بسيوني

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، تولي طارق العشري، مهمة تدريب نادي طلائع الجيش، خلفًا لـ عبد الحميد بسيوني.

وكان عبد الحميد بسيوني، أعلن انتهاء مشواره مع نادي طلائع الجيش، مديرًا فنيًا للفريق.

عبدالحميد بسيوني توجه بالشكر إلى إدارة نادي طلائع الجيش، معلنًا انتهاء مشواره مع النادي من دون تحديد وجهته المقبلة.

وقاد بسيوني فريق طلائع الجيش، لاحتلال المركز الحادي عشر في الدوري الممتاز، كما تأهل معه لنصف نهائي بطولة كأس مصر على حساب نادي بيراميدز.

وينتظر نادي طلائع الجيش في نصف نهائي بطولة الكأس، الفائز من مواجهة فريقي الزمالك ونادي مصر.