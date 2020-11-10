عبدالحميد بسيوني يعلن رحيله عن طلائع الجيش

أعلن عبدالحميد بسيوني، انتهاء مشواره مع نادي طلائع الجيش، كمدير فني للفريق.

عبدالحميد بسيوني توجه بالشكر لإدارة نادي طلائع الجيش، معلنًا انتهاء مشواره مع النادي دون تحديد وجهته المقبلة.

وقاد بسيوني فريق طلائع الجيش، لاحتلال المركز الحادي عشر في الدوري الممتاز، كما تأهل معه لنصف نهائي بطولة كأس مصر على حساب نادي بيراميدز.

وينتظر نادي طلائع الجيش في نصف نهائي بطولة الكأس، الفائز من مواجهة فريقي الزمالك ونادي مصر.