استبعد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، الثنائي كريم محمد وأحمد شريف لاعبي وادي دجلة، اللذين هربا من معسكر المنتخب، وغادرا دون إذن الجهاز الفني.
وقال بيان صادر عن الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، إن الأخير انتظر صدور قرار تحقيق دجلة برئاسة ماجد سامي مع الثنائي، لأكثر من 3 أيام، لكنه لم يصدر حتى الآن.
وأضاف البيان "بناء عليه تم اتخاذ القرار باستبعادهما، من قائمة المنتخب الوطني للشباب الذي يستعد لبطولة شمال افريقيا المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا".
ومن المقرر أن يلتقي منتخب شباب الفراعنة، نظيره بتروجيت، غدًا الأربعاء على ستاد بتروسبورت، في إطار برنامج المباريات الودية التي يخوضها شباب الفراعنة، قبل السفر إلى تونس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ربيع ياسين يستبعد ثنائي دجلة الهارب من معسكر منتخب الشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.