وكان نادي البنك الأهلي قد أعلن أمس الاثنين عن تعاقده مع عاصم صلاح قادمًا من طلائع الجيش لمدة موسمين.
وأحضر الجهاز الفني والإداري واللاعبين بالنادي تورتة كُتب عليها " مبروك كابتن عاصم صلاح".
وكان نادي طلائع الجيش قد أعلن عن تعيين طارق العشري مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، خلفًا لعبدالحميد بسيوني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلائع الجيش يودع عاصم صلاح بـ تورتة بعد انتقاله للبنك الأهلي.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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