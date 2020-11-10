طلائع الجيش يودع عاصم صلاح بـ تورتة بعد انتقاله للبنك الأهلي.. صور

نظم نادي طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، حفل تكريمي لقائد الفريق عاصم صلاح، والذي انتقل لنادي البنك الأهلي بدءًا من الموسم الجديد.

وكان نادي البنك الأهلي قد أعلن أمس الاثنين عن تعاقده مع عاصم صلاح قادمًا من طلائع الجيش لمدة موسمين.

وأحضر الجهاز الفني والإداري واللاعبين بالنادي تورتة كُتب عليها " مبروك كابتن عاصم صلاح".

وكان نادي طلائع الجيش قد أعلن عن تعيين طارق العشري مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، خلفًا لعبدالحميد بسيوني.