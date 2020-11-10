استقالة كلارك جاءت بعد الانتقادات العنيفة التي وجهت له بعد تصريحاته العنصرية خلال الاجتماع مع لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا أمام أعضاء البرلمان.
وتحدث كلارك بشكل غير لائق عن الأقليات، حيث وصف اللاعبين ذوي البشرة السمراء بالملونين، ليتقدم بعد ذلك باعتذار عن ذلك الأمر، لكنه لم يكن كافيًا ولم يوقف الانتقادات التي وجهت له.
وسيتولى بيتر مكورميك رئاسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشكل مؤقت خلفًا لـ كلارك.
وتولى كلارك رئاسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم منذ عام 2016.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصريحات عنصرية.. استقالة رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.