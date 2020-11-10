وزير الرياضة يؤازر منتخب مصر قبل مباراتي توجو في تصفيات الأمم الأفريقية

شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تدريب المنتخب الوطنى الأول، بحضور اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، في إطار استعدادات المنتخب الأول لمباراتى توجو ذهابا وإيابا والمقرر لهما يومى 14 و17 نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ثقته الكبيرة في جميع لاعبي المنتخب الوطني، والجهاز الفني للمنتخب، وحثهم على بذل أقصى جهد خلال المباريات الأفريقية، للحصول على بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية القادمة، مؤكدًا دعم القيادة السياسية لحظة بلحظة لكافة المنتخبات الوطنية.
وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تقدم كل أنواع الدعم للمنتخب الوطني خلال الفترات المقبلة، مضيفا أن الشارع الرياضي ينتظر تأهل المنتخب والحصول على اللقب الأفريقي في النسخة المقبلة.
من جانبه، وجه عمرو الجنايني، شكره وتقديره إلى وزير الشباب والرياضة؛ على جهوده في متابعة كل ما يتعلق باستعدادات المنتخبات القومية، مؤكدا وقوفه خلف المنتخب الوطني لانتزاع بطاقة التأهل لبطولة أفريقيا 2022.
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