شاهد .. محمد صلاح وابنته مكة يرقصان على أغاني شاكوش

حضر محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، حفل زفاف شقيقه بمحافظة الإسماعيلية، وذلك عقب وصوله القاهرة مساء أمس ، وانضم الى معسكر المنتخب اليوم استعدادا لمواجهة توجو في الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا. تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مجموعة من الفيديوهات والصور لـ محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر وهو يرقص برفقة شقيقه نصر في حفل زفافه، وفيديو وهو يرقص مع ابنته مكة على أغاني مهرجانات لحسن شاكوش.

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