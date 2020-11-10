سيراميكا كليوباترا يفوز على الشرق للتأمين 2 - صفر وديا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، الفوز وديا على فريق الشرق للتأمين بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.

تألق لاعبو سيراميكا كليوباترا على مدار شوطي اللقاء، ونجح محمد شاهين في تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 32 من الشوط الأول، بعدما حول عرضية أحمد عادل الظهير الأيسر إلى هدف بضربة رأس صعبة ومتقنة.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرت سيراميكا كليوباترا على مجريات اللعب، حتى نجح محمد الدغيمي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 91، من تسديدة قوية على يسار حارس الشرق للتأمين.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا في الثالثة عصر غد الأربعاء مع فريق النجوم، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على أن يلعب يوم الجمعة على نفس الملعب وفي نفس التوقيت أمام الداخلية، في إطار خطة الجهاز الفني للاستعداد للدوري الممتاز.