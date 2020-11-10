ننشر التشكيل الكامل للجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري

عُين طارق العشري، مديرًا فنيًا جديدًا لفريق طلائع الجيش، خلفًا للمستقيل عبدالحميد بسيوني. وننشر تباعًا التشكيل الكامل للجهاز الفني لنادي طلائع الجيش طارق العشري مدير فني للفريق محمود عطا مدرب مساعد عبد الحليم كامل مدرب أحمال سيد السويكي مدرب حراس مرمى. وكان عبدالحميد بسيوني قد تقدم باستقالته من تدريب نادي طلائع الجيش، ليتم تعيين طارق العشري بدلًا منه.

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