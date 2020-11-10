رئيس بعثة البرازيل: محمد صلاح مثل نيمار ونأمل مشاركته فى طوكيو

توجه ريكاردو ليما سكرتير الاتحاد البرازيلي ورئيس بعثة منتخب السامبا، بالشكر لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والحكومة المصرية على استقبالهم الرائع مؤكدًا أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي مثله مثل نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان.

وقال ليما خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي : "أتوجه بالشكر لوزير الشباب الرياضة المصري وكل الهيئات الممثلة بالدولة وكل الإعلاميين وكل الحاضرين".

وتابع: "سعيد جدًا أنني أتواجد في مصر، تم استقبالنا بحفاوة شديدة منذ اللحظات الأولى، شعرنا إننا في بلدنا البرازيل، اليوم أنا متواجد في دورة فيها منتخبات من الأفضل في العالم".

وبسؤاله عن تواجد نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع منتخب البرازيل الأولمبي في أولمبياد طوكيو، قال: "نيمار مثله مثل محمد صلاح، سنوجه له الدعوة للتواجد معنا في الأولمبياد؛ ولكن هؤلاء النجوم يكون لديهم ارتباطات كبيرة".

وتستضيف مصر الدورة الأولمبية التي تنطلق من يوم 12 وتستمر حتي 17 نوفمبر الجاري بمشاركة ثلاث منتخبات وهي منتخب مصر الأولمبي والبرازيل وكوريا الجنوبية.

ويوجه منتخب مصر الأولمبي نظيره البرازيلي يوم 12 نوفمبر، والبرازيل يوم 17 لذات الشهر ضمن فعاليات هذه الدورة.