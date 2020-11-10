الرياضة

البنك الأهلي يواصل صفقاته القوية ويضم بسيوني إنبي لمدة موسمين

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نجح مسئولو مجلس إدارة نادي البنك الأهلي الصاعد حديثا للدورى الممتاز في إتمام التعاقد مع اللاعب محمد بسيوني، لاعب وسط فريق إنبي، لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق بالممتاز.  

ووقع "بسيونى"، على عقود انضمامه إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسمين في حضور محمد يوسف، المدير الفنى للفريق، وحمادة هاشم مدير التعاقدات بالنادي.

وكان البنك الأهلي أعلن ضم العديد من اللاعبين عقب الصعود للدورى الممتاز، وهم "فادي فريد لاعب أسوان، وأحمد ياسر، وبهاء مجدي من المصري، إضافةً إلى موسى ديوارا من الإنتاج الحربي، وأحمد ياسين من المقاصة، ومحمد كوفي بعد رحيله من سموحة، وعاصم صلاح، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش، وشادي رضوان، ومحمد فخري لاعبي الأهلي". 

يشار إلى أن فريق نادى البنك الأهلى المصرى لكرة القدم، صعد للدورى الممتاز لكرة القدم لأول مرة فى تاريخه، ممثلًا عن مجموعة الصعيد، وذلك بعد تعادله الإيجابى مع فريق بترول أسيوط فى مباراة حسمت الموقف لصالح نادى البنك الأهلى الذى ثبّت أقدامه رسميًا فى دورى الأضواء متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 44 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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