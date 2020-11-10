ضربة موجعة لمنتخب توجو قبل مواجهة مصر في تصفيات أمم أفريقيا

تلقى منتخب توجو، ضربة قوية قبل المباراة المرتقبة أمام مصر يومي السبت، والثلاثاء، المقبلين بالجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد التوجولي لكرة القدم، إن المنتخب الأول بدأ تدريباته استعدادًا لمواجهتي مصر، ولكن من دون الثنائي "لابا كودجو"، و"ديفيد هينين".

وأشار الاتحاد التوجولي، عبر موقعه الرسمي، إلى أن نادي العين الإماراتي ألزم لابا كودجو بالبقاء في العزل الصحي، وهو ما يهدد مشاركة اللاعب في لقائي مصر.

وأكد اتحاد كرة القدم في توجو، أن ديفيد هينين ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وهو ما منعه من السفر من فرنسا.

ويحتل منتخب توجو، المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة السابعة بالتصفيات القارية، برصيد نقطة وحيدة.