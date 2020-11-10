هاني أبو ريدة مهنئا أحمد فتحي بعيد ميلاده: أحد نجوم الجيل الذهبي للمنتخب

حرص المهندس هانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى للكرة القدم، على تهنئة الجوكر أحمد فتحي لاعب النادي الاهلي السابق وفريق بيراميدز الحالي بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب أبو ريدة عبر صفحته على موقع "تويتر" قائلًا: "‏جوكر الكرة المصرية وأحد أهم نجوم الجيل الذهبي للمنتخب المصري .. عيد ميلاد سعيد لابني أحمد فتحي ‎@AhmedFathi ".

ويحتفل، اليوم الثلاثاء، أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر والوافد الجديد لصفوف بيراميدز بعيد ميلاده الـ36، فهو من مواليد مدينة بنها فى العاشر من نوفمبر عام 1984، ويتزامن عيد ميلاد الجوكر هذا العام مع رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية تعاقده وانتقاله لصفوف بيراميدز فى رحلة جديدة مع الساحرة المستديرة.

الجوكر كما تلقبه الجماهير بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقية كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يخرج للاحتراف فى شيفيلد يونايتد الإنجليزى ثم يعود لمصر من خلال الأهلى موسم 2007 - 2008، ليبدأ مشواره بالقميص الأحمر.