بغرامة 30 ألف يورو.. مهاجم ريال مدريد يفلت من السجن بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

تفادى لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الإسباني عقوبة السجن في بلده صربيا بسبب انتهاكه لوائح العزل الذاتي المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت تعرض مهاجم ريال مدريد للسجن بسبب مخالفته للوائح الخاصة بجائحة كورونا إلا أن إذاعة " كادينا كوب" الإسبانية أشارت إلى أن العقوبة اقتصرت على دفعه غرامه قدرها 30 ألف يورو.

وفي أواخر الشهر الماضي، وجه ممثلو الادعاء في صربيا اتهامات ضد يوفيتش لانتهاكه العزل الذاتي خلال حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. وطالب ممثلو الادعاء بحبس يوفيتش لمدة ستة أشهر بعدما رفض اللاعب الامتثال للبروتوكولات الصحية بعد عودته من إسبانيا.

يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني قد تعرض لهزيمة قاسية من فانسيا بنتيجة 4/1 ، في إطار الجولة الماضية من منافسات الدوري الإسباني.