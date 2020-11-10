سموحة ينتظر خطاب الجبلاية للمشاركة فى البطولة العربية

ينتظر مسئولو نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر وصول خطاب من اتحاد الكرة بشأن المشاركة فى البطولة العربية فى موسمها الجديد.

جاء ذلك عقب نجاح سموحة فى خطف المركز الخامس ببطولة الدورى العام المنتهى برصيد 51 نقطة عقب صراع قوى مع إنبى.

وتمسك فرج عامر رئيس النادى بحق فريقه فى خوض البطولة العربية.

ويواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحه تحت قيادة أحمد سامى المدير الفنى تدريباته على ملعب النادى استعدادا للموسم الجديد.

وسيطر الحماس على التدريبات من جانب اللاعبين في محاولة لإثبات الذات قبل إعلان قائمة الفريق التى ستخوض منافسات الموسم الجديد.

واتفق الجهاز الفنى على خوض مباراة ودية أمام فريق سماد أبوقير يوم الجمعة المقبلة على ملعب النادى من أجل رفع المعدل الفنى والبدنى للاعبين، خاصة العناصر الجديدة التى تم ضمها مؤخرًا.

ومازالت مفاوضات مسئولى سموحة قائمة مع كل من أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى وأحمد الشيخ جناح الأحمر للتعاقد معهما بعد الحصول على موافقة أحمد سامى من أجل تدعيم الفريق فى الموسم المقبل بما يناسب الخطة المتفق عليها مع المدير الفنى.

وتعاقد سموحة قبل عدة أيام مع 5 لاعبين حتى الآن، هم أطهر الطاهر ومحمود البدرى وعبد الكبير الوادى ومحمد أشرف حارس مرمى المقاولون العرب وأحمد الرفاعي الظهير الأيسر لنادى الداخلية.