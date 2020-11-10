بعد تألقهم فى الندوة التثقيفية أمام الرئيس.. احتفالية بالشباب والرياضة لتكريم فريق الكورال

وسط احتفالية ضخمة شهدتها وزارة الشباب والرياضة تم تكريم فريق الكورال التابع للوزارة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك بعد الأداء المتميز للفريق فى الفقرة الفنية للندوة التثقيفية للقوات المسلحة رقم 32.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن بناء النشء والشباب داخل المجتمع المصري هدف أساسي لوزارة الشباب والرياضة من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج في مختلف المجالات الهادفة لاستثمارهم وخدمة الوطن.

وقدم صبحي التحية والتقدير والعرفان للمايسترو سليم سحاب الذي تولي المهام التدريبية لفريق كورال وزارة الشباب والرياضة منذ تدشينه وحتى الآن ليخرج إلى النور بهذا الشكل الفني الاحترافي الذى نتفاخر ونفخر به أمام الجميع والذين استطاعوا أن يقدموا أغاني رائعة وراقية أبطالها هؤلاء الورود الذين يمثلون هذا الكيان الذي ينتمى لوزارة الشباب والرياضة.

كما شمل الحفل تكريم قيادات الوزارة المشرفين على الكورال تقديرًا لجهودهم فى رعاية الفريق على مدار السنوات الخمس الماضية وهو ما انعكس على مشاركتهم المتميزة حيث حفل افتتاح قناة السويس والعديد من الندوات التثقيفية بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن ضمن المكرمين نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وجيهان حنفي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الكشفية التطوعية وعلاء دسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية والدكتورة أسماء اسماعيل المشرفة على تدريبات الفريق .

وقدم أولياء أمور فريق الكورال الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على رعايته لأبنائهم وأثنوا على المجهود المميز للدكتورة اسماء اسماعيل والذى ساهم فى خروج الحفلات التى شارك فيها أبنائهم بهذا الشكل المميز الذى نال إعجاب وتقدير الجميع مضيفين أن اختيار الأغانى وما غلب عليها من حس وطنى كان له تأثيرًا عظيمًا فى تشكيل وعى أبنائهم وتعزيز الانتماء وحب الوطن لديهم.

من جانبها أعربت الدكتورة أسماء اسماعيل عن سعادتها بكلمات التقدير من أولياء الأمور لأنها ترجمت مجهود وتعب شهور يسبق كل حفل مشيرة إلى أن فريق الكورال تحول إلى أسرة كبيرة تربطهم مشاعر جميلة وهى معانى سامية تحرص الوزارة على زرعها فى النشء الجديد.