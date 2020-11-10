سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع العملاق مُعتز حسنى

تعاقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مع اللاعب مُعتز حسنى 25 عاما، وأحد أبناء زعيم الثغر خلال مراحل الناشئين المختلفة، قبل أن ينتقل للدراسة والاحتراف بدوري الجامعات الأمريكي. وعاد اللاعب من جديد لينضم لسلة زعيم الثغر وكتيبة نجوم الفريق أبطال مصر والعرب ويُجيد " مُعتز " اللعب في مركز لاعب الارتكاز. وعقب إشادة الكابتن أحمد مرعى المدير الفنى والكابتن عمرو السبخى المدرب العام باللاعب و إمكاناته الفنية توصل الأستاذ حازم الرجال أمين الصندوق و الأستاذ أحمد عبد المجيد عضو المجلس لصيغة اتفاق مع اللاعب لينضم لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لثلاث مواسم. ويأتى التعاقد مع العملاق مُعتز حسنى " 208 سم " في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم الفريق استعدادا للبطولات المحلية التي يحمل لقبها نادى الاتحاد السكندرى و البطولات الإفريقية والعربية التي يشارك فيها زعيم الثغر هذا الموسم .

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