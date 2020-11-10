ابن مصر.. أحمد حجازى يشارك الجمهور صورا من تدريبات المنتخب.. شاهد

نشر الدولي المصري أحمد حجازي مدافع نادي إتحاد جدة ؛ صورتين له من تدريبات منتخب مصر وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

بالتوفيق ياحبيبى - ربنا معاك - ابن مصر

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و شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تدريب المنتخب الوطنى الأول، بحضور اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، في إطار استعدادات المنتخب الأول لمباراتى توجو ذهابا وإيابا والمقرر لهما يومى 14 و17 نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ثقته الكبيرة في جميع لاعبي المنتخب الوطني، والجهاز الفني للمنتخب، وحثهم على بذل أقصى جهد خلال المباريات الأفريقية، للحصول على بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية القادمة، مؤكدًا دعم القيادة السياسية لحظة بلحظة لكافة المنتخبات الوطنية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تقدم كل أنواع الدعم للمنتخب الوطني خلال الفترات المقبلة، مضيفا أن الشارع الرياضي ينتظر تأهل المنتخب والحصول على اللقب الأفريقي في النسخة المقبلة.