الزهور يفوز على المعادي ببطولة الجمهورية لكرة اليد للناشئين

فاز فريق الزهور مساء اليوم الثلاثاء ببطولة الجمهورية لكرة اليد المصغرة مواليد 2010 بنين ، ونجح فريق نادى الزهور بالفوز على فريق المعادي.

وقدم نادى الزهور اداء رائع وفاز بنتيجة ٣٣ -١٣ وقدم اداء رائع وتفوق بجدارة.

ويذكر ان البطولة تشهد مشاركة عدد كبير من الأندية المتميزة ومنها الاهلى ، الزهور ، المعادى ، زهور التجمع ، أكاديمية تشامبيون

ويشارك نادى الزهور ويتطلع الى الفوز ببطولة الجمهورية بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين تحت قيادة كبيرة من المدير الفنى لنادى الزهور اشرف ، والكابتن هشام سالم تحت اشراف الكابتن وائل رئيس قطاع الهاند بول بنادي الزهور.

ويتطلع نادى الزهور الى خوض مباريات بطولة الجمهورية والفوز باللقب البطولة.