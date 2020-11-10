الزهور يفوز على المعادي ببطولة الجمهورية لكرة اليد للناشئين

فاز فريق الزهور مساء اليوم الثلاثاء ببطولة الجمهورية لكرة اليد المصغرة مواليد 2010 بنين ، ونجح فريق نادى الزهور بالفوز على فريق المعادي.
وقدم نادى الزهور اداء رائع وفاز بنتيجة ٣٣ -١٣ وقدم اداء رائع وتفوق بجدارة.
ويذكر ان البطولة تشهد مشاركة عدد كبير من الأندية المتميزة ومنها الاهلى ، الزهور ، المعادى ، زهور التجمع ، أكاديمية تشامبيون
ويشارك نادى الزهور ويتطلع الى الفوز ببطولة الجمهورية بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين تحت قيادة كبيرة من المدير الفنى لنادى الزهور اشرف ، والكابتن هشام سالم تحت اشراف الكابتن وائل رئيس قطاع الهاند بول بنادي الزهور.
ويتطلع نادى الزهور الى خوض مباريات بطولة الجمهورية والفوز باللقب البطولة.
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