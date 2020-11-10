وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن اللاعب جونيور فيربو، لاعب برشلونة، من أقرب اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل التعاقد مع الثنائي إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، بالإضافة للتعاقد مع ممفيس ديباي، مهاجم فريق أولمبيك ليون الفرنسي.
وأضافت الصحيفة، أن برشلونة يرغب في ذلك من أجل توفير جزء من القيمة المالية، من أجل التعاقد مع الصفقتين اللتين كان يرغب في الحصول عليهما خلال الصيف الماضي، ولكن المغالاة المالية من أنديتهما سبب الفشل.
وفي وقت سابق ربطت تقارير إسبانية، انتقال ديباي لبرشلونة، بعد تولي مواطنه رونالد كومان قيادة الفريق الكتالوني.
ومن المقرر أن ينتهي عقد ديباي مع ليون بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل، دون الرجوع لناديه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب ديباي.. برشلونة يقرر رحيل نجم الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.