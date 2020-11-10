بسبب ديباي.. برشلونة يقرر رحيل نجم الفريق

قررت إدارة نادي برشلونة الإسباني، رحيل نجم الفريق فيربو خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل التعاقد مع ممفيس ديباي مهاجم فريق ليون الفرنسي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن اللاعب جونيور فيربو، لاعب برشلونة، من أقرب اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل التعاقد مع الثنائي إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، بالإضافة للتعاقد مع ممفيس ديباي، مهاجم فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة يرغب في ذلك من أجل توفير جزء من القيمة المالية، من أجل التعاقد مع الصفقتين اللتين كان يرغب في الحصول عليهما خلال الصيف الماضي، ولكن المغالاة المالية من أنديتهما سبب الفشل.