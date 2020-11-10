برشلونة أفضل بدونه .. تصريحات نارية من كومان ضد ميسي

وجه الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تصريحات نارية ضد نجم فريق البلوجرانا ، الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال حوار أجراه مع صحيفة ديبورتيفو الإسبانية .

وقال كومان خلال تصريحاته عبر صحيفة " موندو ديبورتيفو" : " "عندما وصلت أخبروني أن ميسي غير سعيد، تحدثنا في منزله وشرح لي أسبابه وكنت صريحًا، أخبرته أن الشيء الوحيد الذي يمكنني تغييره هو كرة القدم".

وتابع : " أغير نظام اللعب، موقعه في الملعب، أهميته في الفريق، ولكن الأشياء التي كان في مشاكل مع النادي بسببها لا أستطيع تغييرها ".

واختتم : "ميسي لاعب عظيم لكن برشلونة كان وسيظل الفريق الأفضل مع ميسي أو بدونه، لأن داخل الفريق نلعب من أجل أن نفوز، وليس من أجل أن نلعب ونخسر".

يذكر أن الهولندي رونالد كومان قد تولى مسئولية تدريب الفريق خلفًا للإسباني كيكي سيتين ، والذي رحل بسبب فشله في تحقيق دوري أبطال أوروبا .