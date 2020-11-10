أسوان يضم محمد العشري مدافع طنطا

ووقع محمد العشرى علي عقود إنضمامه لنادي أسوان في حضور سامى الشيشينى المدير الفنى للفريق ومحمود سمكه إدارى الفريق .
ويعتبر محمد العشري البالغ من العمر 29عاما ، حيث أنه من مواليد سنة 1991،واحدا من أهم اللاعبين في فريق طنطا ، حيث أنه من أقدم اللاعبين بالفريق ويلعب في مركز قلب الدفاع،ولذلك فسيكون إضافة قوية للخط الخلفي لنادي أسوان ،في ظل رحيل إبراهيم القاضي لنادي إنبي .
جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، وجه الشكر للمدير الفنى السابق كابتن أحمد كشرى، وقرر اختيار الكابتن سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد 2021-2020.
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