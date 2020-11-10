ونشرت دنيا الحلو على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صورة لمحمد عنتر وعلقت عليها : "اللهم افتح على عبدك محمد الخير والنجاح، اللهم انقله من حوله وقوته وحفظه إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل له من لدنك سلطانًا نصيرًا. يارب".

وأضافت "بداية جديدة وإن شاء الله ينصرك ربنا ويكرمك ويعوضك خير عن كل حاجه يارب مبروك ياحبيبي النادي المصري وجمهوره المحترم جمهور بور سعيد وربنا يكرمك يا اطيب قلبك????"



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زوجة محمد عنتر تعلن انتقاله لهذا النادي .. صورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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