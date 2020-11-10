الاستئناف تؤيد انسحاب نابولي أمام يوفنتوس وخصم نقطة بالدوري الإيطالي

قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم القاضي الإيطالي، باعتبار نادي نابولي خاسرا أمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة واعتباره منسحبا في الدوري الإيطالي. وبحسب الصحف الإيطالية، فإن محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف الذي قدمه نادس نابولي، وتأييد قرار القاضي الإيطالي. وبذلك تأكدت احتساب نتيجة خسارة نابولي من يوفنتوس في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بثلاثية نظيفة، وخصم نقطة من رصيده. وكان القاضي الإيطالي قد حكم بخصم نقطة من رصيد نادي نابولي واعتباره منسحبا أمام يوفنتوس لعدم حضوره المباراة أمامه بسبب إصابات فيروس كورونا في الفريق.

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